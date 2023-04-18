Экс-защитник СКА: зачем менять Ротенберга? У него хорошо получается, он живёт этим делом

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов подвёл итог сезона для армейцев и оценил работу главного тренера Романа Ротенберга.

«Регулярный чемпионат в этом сезоне — лучший для СКА за последние несколько лет. Команда его уверенно провела. Я смотрел практически все матчи, особенно домашние. СКА интересно играл, очень активно. Ярко сыграл Дмитрий Яшкин. Никита Гусев вернулся и здорово играл. Александр Никишин провёл лучший сезон. Отмечу вратаря Дмитрия Николаева. Можно назвать много игроков, кто сильно индивидуально сыграл.

Плей-офф — отдельная история. Все серии были напряжёнными. Но опыт, мастерство и слаженность ЦСКА сыграли на руку москвичам. И из-за этого СКА проиграл в финале Западной конференции.

Оценка СКА по итогам сезона? Какой смысл в оценке? Регулярный чемпионат сыграли лучше всех. В плей-офф остановились в двух шагах от победы. На это есть свои причины. Мы как болельщики смотрим со стороны. А что происходит внутри команды, мы не знаем. По определённым причинам некоторые хоккеисты не играли в плей-офф. Возможно, этот фактор сыграл против СКА.

ЦСКА – сильный соперник. Костяк команды не меняется несколько лет. Возможно, будет анализ от СКА, который все смогут прочитать. И в нём будет объяснение того, почему команда не прошла ЦСКА. Моё мнение, что ЦСКА — сильная команда с опытными лидерами. И то, что СКА не хватило тех игроков, которые в регулярке были сильны, но в плей-офф не смогли показать нужной игры или совсем не играли.

Должен ли Роман Ротенберг оставаться главным тренером СКА? Зачем его менять? У Ротенберга хорошо получается. Он живёт этим делом. Очень интересно за ним наблюдать. Нужны точечные изменения. В команде сделают выводы, усилят состав, и дальше можно будет развивать клуб», — цитирует Сафронова «Спорт день за днём».

Напомним, СКА в полуфинальной серии Кубка Гагарина уступил ЦСКА в шести матчах (2-4).