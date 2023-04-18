«Нефтехимик» продлил контракт с 25-летним защитником

«Нефтехимик» в своём телеграм-канале объявил о продлении контракта с защитником Русланом Петрищевым. Срок нового соглашения – два года.

«Петрищев выступает за «Нефтехимик» два сезона и в 88 матчах регулярного чемпионата и Кубка Гагарина набрал 5 (2+3) очков. Желаем Руслану успешной игры в предстоящих чемпионатах!» — говорится в сообщении.

25-летний игрок обороны в рамках Континентальной хоккейной лиги, кроме нижнекамского клуба, играл за «Салават Юлаев». За 122 игры в рамках КХЛ Петрищев забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.

Нижнекамский клуб в регулярном сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ занял восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина «Нефтехимик» уступил «Ак Барсу» — 2-4.