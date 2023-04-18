«Альтернативы решению не было». Светлов — о назначении Ротенберга тренером «России 25»

Известный тренер, олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986 Сергей Светлов прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной «России 25» Романа Ротенберга.

«На мой взгляд, альтернативы нашему (Светлов входит в тренерский совет ФХР. — Прим. «Чемпионата») решению не было. Учитывая формат сборной «России 25», её базовым клубом является СКА, а руководство этой команды и тренеры все последние годы плотно связаны с ФХР и институтом сборных. Также для турне такой сборной очень важна безупречная организация, здесь решение тоже напрашивалось.

Формат команды «Россия 25» мне нравится. С одной стороны можно посмотреть много молодёжи, с другой — уравновесить её опытными хоккеистами. Оптимальное сочетание.

Вызовет ли эта сборная интерес? Мой прогноз — в мае «Россия 25» заставит болельщиков забыть о чемпионате мира. Год назад уже был проведён этот эксперимент, когда на чемпионат мира не были допущены команды России и Беларуси. Смотреть такой турнир, откровенно говоря, было тяжеловато, он представлял интерес разве что для нас, тренеров и специалистов.

Между тем в России сегодня хоккейный бум. Посмотрите на Нижний Новгород, где на финале МХЛ аншлаги — под пять тысяч зрителей на игре. Или на финал ВХЛ «Сокол» — «Химик», где зрителей ещё больше. Я уж не говорю о КХЛ, где на трибунах — за десять тысяч.

Поэтому не сомневаюсь, что в мае в стране будет большая ностальгия по хоккею. И турне сборной по России, учитывая уровень организации, пройдёт «на ура». В нынешней ситуации это очень важно — показать, что страна в порядке и по-прежнему живёт хоккеем», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.

Национальная команда сыграет со сборной Беларуси в Челябинске, Красноярске, Туле и Минске. С Казахстаном и Беларусью сборная сыграет в Астане.