Браташ ответил на вопрос, зачем Фёдоров использует секундомер на матчах
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Заслуженный тренер России Олег Браташ в шутку ответил на вопрос, зачем главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров использует секундомер на матчах.
«Фёдоров как тренер советской школы стоит с секундомером? И как вот это обсуждать всерьёз? Никто не может знать точно, зачем ему секундомер. Вдруг Сергей Викторович держит его как чётки или талисман на фарт. Может, успокаивает его. Вдруг у него посекундная оплата труда, и он для бухгалтерии фиксирует (смеётся). Если серьёзно, в такие темы влезать не хочется. Никакой пищи для выводов они не несут», — приводит слова Браташа «РБ Спорт».
Напомним, в финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина «Ак Барс» выигрывает у ЦСКА со счётом 1-0. Второй матч состоится завтра, 19 апреля, в Казани.
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