«Ак Барс» — ЦСКА: во сколько начнётся матч финала плей-офф КХЛ, где смотреть прямой эфир

Сегодня, 19 апреля, в Казани состоится вторая встреча финальной серии между «Ак Барсом» и ЦСКА. Матч стартует в 19:00 мск. В первом матче сильнее оказались казанцы со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). Счёт в серии — 1-0 в пользу клуба из Казани.

Прямой эфир встречи можно будет посмотреть на телеканалах «КХЛ ТВ» и KHL Prime.

В сезонной серии команды встречались два раза. 5 сентября 2022 года в Москве казанцы обыграли ЦСКА с крупным счётом 5:1. 1 ноября 2022 года в Казани были сильнее армейцы со счётом 3:2. В рамках финала Кубка Гагарина команды встречались один раз в сезоне-2017/2018. Со счётом 4-1 в серии сильнее оказался «Ак Барс».

Следующие матчи пройдут в Москве 21 и 23 апреля. В случае необходимости дополнительные встречи состоятся 25 (Казань), 27 (Москва) и 29 (Казань) апреля.