Копитар — второй игрок с 50+ передачами в плей-офф за «Лос-Анджелес», рекорд — у Гретцки

Форвард «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар в матче с «Эдмонтон Ойлерз» впервые в карьере набрал 4 (1+3) очка в матче Кубка Стэнли.

35-летний нападающий набрал свою 51-ю результативную передачу в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Как сообщает пресс-служба лиги, по числу передач Копитар опередил Люка Робитайла и теперь уступает только Уэйну Гретцки, у которого 65 ассистов в Кубке Стэнли, что является рекордом «королей».

Также Копитар располагается на третьем месте в списке лучших бомбардиров «Кингз» в плей-офф. У него 74 (23+51) очка в 87 встречах.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча проходила в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и закончилась победой гостей со счётом 4:3 после овертайма.