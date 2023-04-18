«Чем важнее матч, тем лучше они играют». Хичкок — о Тарасенко и Кейне
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Бывший главный тренер «Сент-Луис Блюз» Кен Хичкок рассказал об игре одноклубников по «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимира Тарасенко и Патрика Кейна.
«Чем важнее матч, тем лучше они играют. У вас есть два игрока, которые могут «взорвать» игру и которые повлияют на игры плей-офф, потому что они оба знают, как побеждать в Кубке Стэнли. Добавьте к тому что вы видели в их игре в регулярном сезоне 25 процентов, потому что именно в плей-офф эти два парня будут сильнее», — приводит слова Хичкока New York Post.
Напомним, Хичкок был главным тренером «блюзменов» с Тарасенко в сериях 2014 и 2016 годов с «Чикаго», за который играл Кейн.
«Нью-Йорк Рейнджерс» проведёт свой первый матч в розыгрыше Кубка Стэнли с «Нью-Джерси Дэвилз» в ночь на 19 апреля в 2:00 мск.
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