«Чем важнее матч, тем лучше они играют». Хичкок — о Тарасенко и Кейне

Бывший главный тренер «Сент-Луис Блюз» Кен Хичкок рассказал об игре одноклубников по «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимира Тарасенко и Патрика Кейна.

«Чем важнее матч, тем лучше они играют. У вас есть два игрока, которые могут «взорвать» игру и которые повлияют на игры плей-офф, потому что они оба знают, как побеждать в Кубке Стэнли. Добавьте к тому что вы видели в их игре в регулярном сезоне 25 процентов, потому что именно в плей-офф эти два парня будут сильнее», — приводит слова Хичкока New York Post.

Напомним, Хичкок был главным тренером «блюзменов» с Тарасенко в сериях 2014 и 2016 годов с «Чикаго», за который играл Кейн.

«Нью-Йорк Рейнджерс» проведёт свой первый матч в розыгрыше Кубка Стэнли с «Нью-Джерси Дэвилз» в ночь на 19 апреля в 2:00 мск.