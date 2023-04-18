Каменский: тренерский путь Ротенберга только начинается, ребята у него растут

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию Валерий Каменский рассказал о работе главного тренера СКА и сборной «России 25» Романа Ротенберга.

«Его тренерский путь только начинается, ещё развивается. Он два раза играл в финале конференции, ребята у него растут. Тренера нужно судить по его результату и сроку. У него есть желание и возможности выиграть. У него раскрывается молодёжь, команда в шаге от финала КХЛ.

Нормально ли то, что большой клуб КХЛ возглавляет человек без игрового и тренерского опыта? Я сужу только по результатам, а возглавить команду может любой человек», — приводит слова Каменского Metaratings.ru.

Напомним, 16 апреля стало известно, что тренерский совет Федерации хоккея России единогласно выбрал Романа Ротенберга на пост главного тренера команды «Россия 25».