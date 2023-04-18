Каменский: тренерский путь Ротенберга только начинается, ребята у него растут

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию Валерий Каменский рассказал о работе главного тренера СКА и сборной «России 25» Романа Ротенберга.
«Его тренерский путь только начинается, ещё развивается. Он два раза играл в финале конференции, ребята у него растут. Тренера нужно судить по его результату и сроку. У него есть желание и возможности выиграть. У него раскрывается молодёжь, команда в шаге от финала КХЛ.
Нормально ли то, что большой клуб КХЛ возглавляет человек без игрового и тренерского опыта? Я сужу только по результатам, а возглавить команду может любой человек», — приводит слова Каменского Metaratings.ru.
Напомним, 16 апреля стало известно, что тренерский совет Федерации хоккея России единогласно выбрал Романа Ротенберга на пост главного тренера команды «Россия 25».
- 18 апреля 2023
-
21:10
-
20:51
-
20:40
-
20:26
-
20:08
-
19:50
-
19:32
-
19:08
-
18:38
-
18:27
-
18:09
-
17:57
-
17:40
-
17:28
-
17:21
-
17:09
-
17:02
-
16:40
-
16:31
-
16:21
-
16:09
-
15:56
-
15:31
-
15:14
-
15:00
-
14:41
-
14:22
-
14:06
-
13:53
-
13:46
-
13:35
-
13:15
-
12:59
-
12:40
-
12:20