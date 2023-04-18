Сайт The Hockey Writers поделился ожиданиями от игры Василевского в плей-офф НХЛ

Североамериканский портал The Hockey Writers поделился ожиданиями от игры голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в плей-офф-2023 в серии с «Торонто Мэйпл Лифс».

«Вратарь может стать переломным моментом в этой серии. «Мэйпл Лифс» рассчитывают на то, что Илья Самсонов продолжит свою солидную игру, а «Лайтнинг», как всегда, надеются на Андрея. Василевский — просто кошмар плей-офф для противоположной команды. Он был выдающимся игроком в их прошлых розыгрышах, и наверняка ему будет сложно забить в этом Кубке Стэнли.

Василевский хорошо отдохнул, подходя к этой серии. Он сыграл только два из пяти последних матчей своей команды после того, как 1 апреля «Тампа» заняла своё место в плей-офф. Вместе с ним «молнии» идут за своим четвёртым подряд финалом Кубка Стэнли», — сказано в статье.

Первый матч серии «Торонто» — «Тампа» пройдёт в Канаде в ночь на 19 апреля в 2:30 мск.