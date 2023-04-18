Светлов: ЦСКА не ожидал, что «Ак Барс» в первой игре сможет перестроиться и добавить

Известный тренер, олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986 Сергей Светлов прокомментировал первый матч финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА (4:1).

«Пока серия только разогревается. «Ак Барс» Билялетдинова показал свой фирменный, тактический хоккей, выжал максимум для результата.

ЦСКА доминировал в первом периоде и, возможно, не ожидал, что соперник сможет перестроиться и добавить. Плюс СКА в полуфинале предлагал чемпиону открытый хоккей, шёл размен атаками, в котором мастера ЦСКА чувствовали себя комфортно. Но с Казанью идёт тягучий хоккей, и армейцам нужен другой игровой план.

«Ак Барс» теперь фаворит? Думаю, что ЦСКА по ходу серии будет добавлять. Пока шансы команд на Кубок Гагарина примерно равны», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.

Второй матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина состоится в Казани завтра, 19 апреля. Начало встречи — в 19:00 мск.