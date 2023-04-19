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Тарасенко забил первый гол за «Рейнджерс» в плей-офф Кубка Стэнли

Тарасенко забил первый гол за «Рейнджерс» в плей-офф Кубка Стэнли
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В эти минуты в Ньюарке (США) проходит первый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости в матче завершился второй период, счёт — 3:0 в пользу гостей.

Счёт в матче был открыт на пятой минуте игрового времени — отличился российский нападающий Владимир Тарасенко, которому ассистировали К'Андре Миллер и Артемий Панарин.

Таким образом, Тарасенко забил первый гол за «Рейнджерс» в плей-офф в карьере — он стал игроком команды из «Нью-Йорка» в ходе сезона-2022/2023.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
19 апреля 2023, среда. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
3-й период
0 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Тарасенко (Миллер, Панарин) – 04:58 (5x5)   0:2 Крайдер (Фокс, Панарин) – 09:30 (5x4)   0:3 Линдгрен (Фокс, Хитил) – 36:57 (5x5)   0:4 Крайдер (Кейн, Фокс) – 51:07 (5x4)

На 10-й минуте встречи «Рейнджерс» удвоили преимущество в матче — отличился Крис Крайдер, а Панарин оформил асистсентский дубль.

На 37-й минуте отличились Райан Линдгрен, а Фокс оформил ассистентский дубль.

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