Тарасенко забил первый гол за «Рейнджерс» в плей-офф Кубка Стэнли

В эти минуты в Ньюарке (США) проходит первый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости в матче завершился второй период, счёт — 3:0 в пользу гостей.

Счёт в матче был открыт на пятой минуте игрового времени — отличился российский нападающий Владимир Тарасенко, которому ассистировали К'Андре Миллер и Артемий Панарин.

Таким образом, Тарасенко забил первый гол за «Рейнджерс» в плей-офф в карьере — он стал игроком команды из «Нью-Йорка» в ходе сезона-2022/2023.

На 10-й минуте встречи «Рейнджерс» удвоили преимущество в матче — отличился Крис Крайдер, а Панарин оформил асистсентский дубль.

На 37-й минуте отличились Райан Линдгрен, а Фокс оформил ассистентский дубль.