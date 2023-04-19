Крайдер стал лучшим снайпером в истории «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ

В Ньюарке (США) завершился первый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой гостей льда со счётом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1).
В этой игре дубль оформил американский нападающий Крис Крайдер. Теперь ра счету форварда 35 голов за клуб в плей-офф НХЛ. Этот результат стал рекордным для «Рейнджерс». Он обогнал легенду клуба Рода Жильбера, который имеет в своём активе 34 заброшенные шайбы в плей-офф.
Счёт в матче был открыт на пятой минуте игрового времени — отличился российский нападающий Владимир Тарасенко, которому ассистировали К'Андре Миллер и Артемий Панарин. Таким образом, Тарасенко забил первый гол за «Рейнджерс» в плей-офф в карьере — он стал игроком команды из «Нью-Йорка» в ходе сезона-2022/2023.
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