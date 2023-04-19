Никита Кучеров — третья звезда матча «Торонто» — «Тампа»
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:3.
Третьей звездой этого матча был признан российский нападающий Никита Кучеров. На его счету один гол и две голевые передачи. Первым стал Кори Перри ровно с такими же показателями. А второй звездой признали Брейдена Пойнта. Он оформил дубль в этой игре.
Эта игра стала 21-й для Кучерова, когда он набрал три и более очка за один матч плей-офф НХЛ.
Кучеров стал четвёртым в рейтинге лучших хоккеистов по этому показателю за всю историю лиги. Он обогнал легендарного Яромира Ягра, у которого было всего 20 таких встреч.
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