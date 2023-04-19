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«Сиэтл» обыграл «Колорадо», это первая победа в плей-офф НХЛ в истории клуба

«Сиэтл» обыграл «Колорадо», это первая победа в плей-офф НХЛ в истории клуба
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился первый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сиэтл Кракен». Победу в этой игре одержали гости со счётом 3:1.

Уже на четвёртой минуте счёт открыл Ээли Толванен. Он стал автором первой заброшенной шайбы клуба в плей-офф НХЛ за всю историю. На 13-й минуте счёт сравнял Микко Рантанен. Ему ассистировали Натан Маккиннон и Боуэн Байрэм.

На 22-й минуте гостей вывел вперёд Александер Веннберг, которому помогли пасами Джейден Шварц и Джейми Олексяк. На 45-й минуте итоговый счёт на табло установил Морган Гики. Веннберг и Джастин Шульц ассистировали ему.

Российский голкипер хозяев Александр Георгиев совершил 27 сейвов.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
19 апреля 2023, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 3
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Толванен – 03:26 (5x5)   1:1 Рантанен (Маккиннон, Байрэм) – 12:35 (5x5)   1:2 Веннберг (Шварц, Олексяк) – 21:20 (5x5)   1:3 Гики (Веннберг, Шульц) – 44:03 (5x5)
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