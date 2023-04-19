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Мэттьюс — о поражении в первом матче с «Тампой»: соперник поднял уровень своей игры

Мэттьюс — о поражении в первом матче с «Тампой»: соперник поднял уровень своей игры
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Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс прокомментировал поражение в первом матче серии плей-офф с «Тампа-Бэй» (3:7). Отметим, что четыре шайбы «молнии» забросили при игре в большинстве.

«Они подняли свой уровень игры, а мы не смогли с этим справиться. Всё довольно просто — у нас был плохой старт матча и много проблем с удалениями. Соперник очень хорошо играет в большинстве», — цитирует нападающего официальный сайт НХЛ.

В прошедшем матче Мэттьюс отметился двумя результативными передачами. Следующий матч серии состоится в Торонто 21 апреля и начнётся в 2:00 мск. Напомним, в прошлом сезоне эти соперники уже встречались между собой в первом раунде плей-офф. Тогда в семи матчах победу одержали хоккеисты «Тампа-Бэй».

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