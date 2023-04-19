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НХЛ назначила слушания по эпизоду с участием форварда «Торонто» Бантинга и ударом в голову

НХЛ назначила слушания по эпизоду с участием форварда «Торонто» Бантинга и ударом в голову
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В середине второго периода матча «Торонто» — «Тампа-Бэй» форвард «Мэйпл Лифс» Майкл Бантинг нанёс удар в голову защитнику «молний» Эрику Чернаку. Арбитры после видеопросмотра выписали нарушителю большой штраф и удаление до конца матча. Чернак покинул площадку и больше в матче участия не принимал. Отметим, что за время большинства гостям удалось забросить две шайбы.

НХЛ объявила, что рассмотрит этот эпизод на дисциплинарном слушании, по итогам которого будет определено наказание Бантингу.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на Youtube-канале компании Sportsnet.

Напомним, в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся первый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:3.

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