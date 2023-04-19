Главный тренер «Торонто» объяснил неудачную игру Самсонова в первом матче с «Тампой»

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф остался недоволен действиями своих подопечных в защите и отметил игру российского вратаря «Мэйпл Лифс» Ильи Самсонова. Россиянин пропустил шесть шайб после 29 бросков и был заменён после второго периода.
«Я чувствовал, что ребята нервничают. Самсонов с самого начала матча боролся за шайбу, что выбило его из игрового ритма и заставило нервничать. Однако сегодня мы почему-то плохо защищались, позволяя сопернику вылезать из-за ворот на пятачок. Ведь мы отлично умеем защищать пространство перед нашими воротами», — цитирует Кифа официальный сайт НХЛ.
Следующий матч серии состоится в Торонто 21 апреля и начнётся в 2:00 мск. Напомним, в прошлом сезоне эти соперники уже встречались между собой в первом раунде плей-офф. Тогда в семи матчах победу одержали хоккеисты «Тампа-Бэй».
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