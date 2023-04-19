«Я никогда не сомневаюсь в наших парнях». Купер — о победе в первом матче с «Торонто»

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер остался доволен игрой подопечных в первом матче серии плей-офф с «Торонто» (7:3). Хоккеисты «молний» ударно провели начало матча и закончили первый период со счётом 3:0 в свою пользу.

«Я никогда не буду сомневаться в парнях в этой раздевалке. Как тренер вы всегда хотите лучшего в глубине души. Этим вечером мы были уверены, что ребята выйдут на площадку, чтобы выиграть этот матч», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.

Следующий матч серии состоится в Торонто 21 апреля и начнётся в 2:00 мск. Напомним, в прошлом сезоне эти соперники уже встречались между собой в первом раунде плей-офф. Тогда в семи матчах победу одержали хоккеисты «Тампа-Бэй».