Георгиев — о поражении от «Сиэтла»: извлечём уроки и будем сильнее в следующем матче
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Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев подвёл итоги первого матча серии плей-офф с «Сиэтлом», в котором хоккеисты «лавин» неожиданно для многих уступили со счётом 1:3. Россиянин отразил 27 из 30 бросков по воротам.
«Ребята в нашей команде психологически устойчивы, поэтому я уверен, что мы научимся на своих ошибках, извлечём уроки и будем сильнее в следующей игре», — цитирует Георгиева официальный сайт НХЛ.
Отметим, что «Сиэтл» одержал свою первую победу в плей-офф в истории клуба. «Колорадо» является действующим обладателем Кубка Стэнли. Следующий матч серии пройдёт в Денвере 21 апреля.
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Георгиев одержал 40 побед в 62 матчах при проценте отражённых бросков 91,9%.
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