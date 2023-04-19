Георгиев — о поражении от «Сиэтла»: извлечём уроки и будем сильнее в следующем матче

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев подвёл итоги первого матча серии плей-офф с «Сиэтлом», в котором хоккеисты «лавин» неожиданно для многих уступили со счётом 1:3. Россиянин отразил 27 из 30 бросков по воротам.

«Ребята в нашей команде психологически устойчивы, поэтому я уверен, что мы научимся на своих ошибках, извлечём уроки и будем сильнее в следующей игре», — цитирует Георгиева официальный сайт НХЛ.

Отметим, что «Сиэтл» одержал свою первую победу в плей-офф в истории клуба. «Колорадо» является действующим обладателем Кубка Стэнли. Следующий матч серии пройдёт в Денвере 21 апреля.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Георгиев одержал 40 побед в 62 матчах при проценте отражённых бросков 91,9%.