«Мы выстрелили себе в ногу». Маккиннон — о поражении в первом матче серии с «Сиэтлом»
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Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон остался разочарован результатом первого матча серии плей-офф с «Сиэтлом» (1:3).
«Сегодня мы провели не лучшую свою игру, но всё же у нас было много моментов, просто немного подвела реализация и не хватило решающего броска.
Мы не были достаточно готовы к матчу ментально. Физически мы были в игре, играли усердно и жёстко. Мы выстрелили себе в ногу, но это был лишь один матч. Так что мы сосредоточены на том, чтобы просто двигаться дальше и попытаться одержать победу уже в следующей встрече», — цитирует Маккиннона официальный сайт НХЛ.
Следующий матч пройдёт в Денвере 21 апреля и начнётся в 4:30 мск. Отметим, что «Сиэтл» одержал первую победу в плей-офф в своей истории.
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