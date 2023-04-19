«Адмирал» продлил контракт с нападающим Дмитрием Сидляровым
Поделиться
«Адмирал» продлил контракт с нападающим Дмитрием Сидляровым, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что соглашение с форвардом носит двусторонний характер и рассчитано сроком на один сезон.
Сидляров присоединился к «морякам» по ходу сезона, перейдя из московского «Спартака». За 25 матчей регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ 28-летний нападающий набрал шесть очков — забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи. В плей-офф на счету форварда одна результативная передача в шести матчах с показателем полезности «+1».
Всего в КХЛ Сидляров провёл 70 матчей, в которых отметился 15 набранными очками — забросил шесть шайб и отдал девять результативных передач. Помимо «Адмирала» и «Спартака», он выступал за московское «Динамо».
Материалы по теме
Комментарии
- 19 апреля 2023
-
11:20
-
10:58
-
10:36
-
10:10
-
09:54
-
09:46
-
09:25
-
09:07
-
08:40
-
08:20
-
08:01
-
08:00
-
07:46
-
07:19
-
07:13
-
05:59
-
05:53
-
05:41
-
05:24
-
04:50
-
04:14
-
02:47
- 18 апреля 2023
-
23:40
-
23:25
-
22:51
-
22:21
-
22:01
-
21:44
-
21:34
-
21:10
-
20:51
-
20:40
-
20:26
-
20:08
-
19:50
Партнерский контент