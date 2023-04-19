«Адмирал» продлил контракт с нападающим Дмитрием Сидляровым, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что соглашение с форвардом носит двусторонний характер и рассчитано сроком на один сезон.

Сидляров присоединился к «морякам» по ходу сезона, перейдя из московского «Спартака». За 25 матчей регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ 28-летний нападающий набрал шесть очков — забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи. В плей-офф на счету форварда одна результативная передача в шести матчах с показателем полезности «+1».

Всего в КХЛ Сидляров провёл 70 матчей, в которых отметился 15 набранными очками — забросил шесть шайб и отдал девять результативных передач. Помимо «Адмирала» и «Спартака», он выступал за московское «Динамо».