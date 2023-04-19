Хоккеист «Барыса» отказался от российского гражданства — «Шайба.kz»

Нападающий «Барыса» Дмитрий Гурков отказался от российского гражданства, сообщает «Шайба.kz». Сообщается, что хоккеист готовится сыграть за сборную Казахстана на предстоящем чемпионате мира.

Воспитанник московского «Динамо» Гурков, выступающий в Казахстане с 2015 года, был вынужден отказаться от российского гражданства, чтобы принять участие в матчах чемпионата мира в составе сборной Казахстана. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 26-летний форвард сыграл за «Барыс» 34 матча и отметился результативной передачей.

Предстоящее мировое первенство пройдёт с 12 по 28 мая в Риге и Тампере. Сборная Казахстана сыграет в столице Латвии. Её соперниками по группе B станут команды Норвегии, Чехии, Швейцарии, Канады, Словакии, Латвии и Словении.