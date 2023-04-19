Плющев: в КХЛ агенты знают всё — как тренировать, в какой хоккей играть

Российский тренер Владимир Плющев прокомментировал ситуацию в омском «Авангарде» с подписанием новых контрактов со своими лидерами, которые не хотят идти на уступки и требуют высокие заработные платы от клуба. Нападающие «Авангарда» Сергей Толчинский, Владимир Ткачёв и Арсений Грицюк не могут договориться с руководством омского клуба о размере зарплат по новым соглашениям.

«В Омске громко бьют посуду, всё вылезает в прессу. Ткачев, Толчинский, Грицюк — крепкие по меркам КХЛ форварды, все вышли на рынок, все выбивают себе максимальные контракты. Идеальное время для их агентов выкрутить «Авангарду» руки, что, судя по всему, и происходит.

Кто здесь виноват? Прежде всего — клубные руководители. Там, где нет выстроенной системы и есть щели между менеджерами, тренерами, игроками, в них обязательно залезут шустрые агенты. Нужно быть хоккейным профессионалом, чтобы это понимать. Но Омск, получается, не понимает — и каждый год наступает на одни и те же грабли. По пальцам одной руки могу пересчитать клубы КХЛ, где вот такие внутренние разборки невозможны. СКА, ЦСКА, с какими-то оговорками — ещё одна-две команды, в которых менеджеры способны вести жёсткую политику. Всё остальное — из категории мягких игрушек, их можно раскачать со стороны.

У нас в КХЛ некоторые агенты знают всё — как тренировать, в какой хоккей играть, кем, за сколько и как долго. Самое удивительное, что всё это они высказывают через прессу. Забавная история! Которая в НХЛ в принципе невозможна — там каждый должен заниматься своим делом. Повторюсь, в первую очередь виноваты те менеджеры, которые не являются профессионалами и которые такое допускают. И это явление — большая проблема нашего хоккея, которая тормозит его развитие. Не менее значимая проблема, чем подготовка молодёжи, политика по легионерам и так далее.

Вспоминаю, как несколько лет назад из-за такого же раздрая «Авангард» упустил в НХЛ Чинахова. Или как золотые горы наобещали ещё более талантливому форварду Денисенко из Ярославля, который по большому счёту за океаном вообще пропал. Список готов долго продолжать. Не хотелось бы, чтобы теперь этой печальной дорогой пошёл тот же Грицюк», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

Ранее известный хоккейный агент Шуми Бабаев в интервью «Чемпионату» отметил интерес со стороны «Нью-Джерси» в подписании Грицюка и рассказал о ходе переговоров между лидерами «Авангарда» и руководством омского клуба.