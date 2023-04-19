Защитник «Тампа-Бэй» Хедман не смог доиграть матч с «Торонто» из-за травмы

Защитник «Тампа-Бэй» Виктор Хедман не смог доиграть первый матч серии плей-офф с «Торонто» из-за травмы. Игрок обороны покинул площадку в конце первого периода и больше на льду не появлялся. Защитник провёл на площадке лишь 6 минут и 35 секунд.

Главный тренер «молний» Джон Купер не смог ответить на вопрос, какова степень тяжести травмы и примет ли Хедман участие в следующем матче серии. Отметим, что в середине второго периода травму получил ещё один игрок обороны «Лайтнинг», Эрик Чернак. Защитник получил удар в голову от нападающего «Мэйпл Лифс» Майкла Бантинга, который был удалён до конца матча.

Напомним, первый матч серии завершился убедительной победой «Тампы» со счётом 7:3. Второй матч серии пройдёт 21 апреля в Торонто и начнётся в 2:00 мск.

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