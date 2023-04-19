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Ак Барс — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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«Ак Барс» — ЦСКА: онлайн-трансляция финала Кубка Гагарина начнётся в 19:00

«Ак Барс» — ЦСКА: онлайн-трансляция финала Кубка Гагарина начнётся в 19:00
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Сегодня, 19 апреля, в Казани состоится вторая встреча финальной серии между «Ак Барсом» и ЦСКА. Матч стартует в 19:00 мск. В первом матче сильнее оказались казанцы со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). Счёт в серии — 1-0 в пользу клуба из Казани.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 2-й матч
19 апреля 2023, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В сезонной серии команды встречались два раза. 5 сентября 2022 года в Москве казанцы обыграли ЦСКА с крупным счётом 5:1. 1 ноября 2022 года в Казани были сильнее армейцы со счётом 3:2. В рамках финала Кубка Гагарина команды встречались один раз, в сезоне-2017/2018. Со счётом 4-1 в серии сильнее оказался «Ак Барс».

Следующие матчи пройдут в Москве 21 и 23 апреля. В случае необходимости дополнительные встречи состоятся 25 (Казань), 27 (Москва) и 29 (Казань) апреля.

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