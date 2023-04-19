Экс-арбитр: Фазель может быть полезен в переговорах с ИИХФ, а чем он поможет в судействе?

Экс-судья Александр Зайцев рассказал о работе с бывшим президентом ИИХФ Рене Фазелем, а также объяснил, как можно использовать сильные стороны функционера.

«Я столкнулся с Фазелем уже тогда, когда он был президентом ИИХФ. Нормальный мужик, со всеми хорошо разговаривал. Поэтому так долго и продержался на этой должности, потому что хороший дипломат. Знает несколько языков, благо в Швейцарии говорят сразу на трёх – английском, немецком и французском. А судил Рене, помню, ещё тогда, когда было два главных арбитра, но без лайнсменов. Из-за этого возникало много скандалов, потому что один давал удаление, а другой разводил руки в стороны, показывая, что всё по правилам. Поэтому канадцы и придумали схему с главным судьёй и двумя помощниками.

Думаю, что наиболее полезен для нас Фазель может быть при работе с федерациями других стран, в международных вопросах. Вот там и нужна его дипломатия. А чем он может помочь в судействе? Лично я не понимаю. В лучшем случае рассказать о каких-то общих вопросах, которые и так все знают. А тонкости он вряд ли сможет объяснить, как и не сможет подбодрить судью «давай-давай» или поделиться опытом. Поэтому нужно использовать Фазеля именно там, где он может быть полезен – в переговорах с ИИХФ, ведь у него сохранилось множество контактов», — цитирует Зайцева Betonmobile.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что лига будет привлекать бывшего президента ИИХФ Рене Фазеля для решения проблем с судейством.