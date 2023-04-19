Игрок «Адмирала»: перед матчем с «Ак Барсом» думал: «Вау, буду играть против Радулова»

Нападающий «Адмирала» Прохор Корбит оценил игру капитана «Ак Барса» Александра Радулова.
«Что касается серии с «Ак Барсом», то моим кумиром всегда был Александр Радулов – нравится его игра. Я сам сравнивал свой стиль с Радуловым и с Малкиным. Против Александра впервые вышел ещё в регулярном чемпионате – сумасшедшие эмоции в плане того, что ты достиг какого-то определённого уровня, что играешь против таких звёзд. А в плей-офф уже не думаешь об этом, не обращаешь внимания на фамилии. Твоя задача – выиграть, и неважно, кто против тебя: Радулов, Шипачёв, Малкин или Овечкин. Это отходит на второй план, мы играли командой против другой команды, тебе надо выйти и показать лучший хоккей.
Накануне матча регулярки с «Ак Барсом» думал: «Вау, буду играть против Радулова». А в день игры таких мыслей нет, ты просто готовишь себя, чтобы выйти и победить. После игры, может, ещё чуть улыбнёшься по этому поводу. Когда закончилась серия, мы с ним на рукопожатии не особо разговаривали – я просто пожелал каждому игроку удачи, и Александру Радулову в том числе. Сказал, что было приятно играть против него. Кстати, был момент, когда он с неудобной руки максимально легко отдал подкидку через всю площадку под дальнюю синюю почти на выход «один в ноль». Я в тот момент подумал, что это сумасшедший мастер, который может отдать любую передачу, обыграть любого соперника», — приводит слова Корбита сайт КХЛ.
Радулов в текущем розыгрыше Кубка Гагарина провёл 18 матчей, в которых набрал 16 (8+8) очков.
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