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«Сибирь» продлила контракт с нападающим Яковлевым

«Сибирь» продлила контракт с нападающим Яковлевым
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Хоккейный клуб «Сибирь» подписал новый двухлетний контракт с 27-летним нападающим Алексеем Яковлевым, сообщает официальный сайт новосибирцев.

Хоккеист является воспитанником «Сибири» и играет за клуб с 2013 года. Всего в активе Алексея 169 матчей в регулярных сезонах КХЛ, в которых он отметился девятью шайбами и восемью результативными передачами. В рамках розыгрыша Кубка Гагарина Яковлев сыграл 15 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

В прошедшем сезоне на счету 27-летнего форварда 6 (2+4) очков в 45 сыгранных встречах. В плей-офф Яковлев провёл пять игр с одной результативной передачей.

«Сибирь» в регулярке заняла шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В плей-офф новосибирский клуб в первом раунде Кубка Гагарина уступил «Авангарду» 1-4.

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