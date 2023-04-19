Агент Агостино: Кенни хочет продолжить играть в КХЛ, есть интерес со стороны «Барыса»

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Торпедо» Кенни Агостино, прокомментировал будущее игрока.
«На прошлой неделе Агостино сделали операцию. Сейчас он здоровье подправит, и мы поймём сроки реабилитации и тогда будем разговаривать с другими клубами. У него есть желание продолжить играть в КХЛ. Думаю, это будет не «Торпедо».
Есть интерес со стороны «Барыса», он был и в течение сезона до дедлайна», — приводит слова Черных «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Агостино провёл 30 матчей и набрал 11 (4+7) результативных баллов. В прошлом чемпионате на счету американца было 40 (20+20) очков в 46 матчах.
«Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ победило московское «Динамо» со счётом 4-2 в серии. В полуфинале Запада нижегородцы уступили СКА 0-4.
- 19 апреля 2023
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