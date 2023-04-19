Бекстрём отклонил приглашение в сборную Швеции на чемпионат мира — 2023

Как сообщает шведское издание Aftonbladet, форвард «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём отказался от приглашения в сборную Швеции на чемпионат мира — 2023, который пройдёт в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая.

«Это [участие в чемпионате мира] было бы чертовски весело. Но, к сожалению, мне нужно больше укреплять ногу и хорошо провести лето», — приводит слова Бекстрёма Aftonbladet.

Ранее Никлас рассказал о своей подготовке к следующему сезону.

«Прогресс после операции всё лучше и лучше. Очевидно, что не идеально приезжать в середине сезона после такой тяжёлой операции, я многое упустил и пытаюсь наверстать. Я с оптимизмом смотрю в следующий сезон. Хочу быть полностью готовым к тренировочному лагерю осенью. Это то, чего я с нетерпением жду», — заявил Бекстрём The Hockey News.