«Ак Барс» забил ЦСКА через секунду после окончания первого периода

В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит второй матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимает московский ЦСКА. После первого периода счёт 1:0 в пользу гостей.
Счёт в матче на 13-й минуте первого периода открыл форвард гостей Владислав Каменев с передач Константина Окулова и Сергея Плотникова.
Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв забросил шайбу в ворота голкипера ЦСКА Адама Рейдеборна, однако сделал это спустя секунду после окончания первой двадцатиминутки.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Следующие матчи пройдут в Москве 21 и 23 апреля. В случае необходимости дополнительные встречи состоятся 25 (Казань), 27 (Москва) и 29 (Казань) апреля.
- 19 апреля 2023
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