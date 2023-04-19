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Ак Барс — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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«Ак Барс» забил ЦСКА через секунду после окончания первого периода

«Ак Барс» забил ЦСКА через секунду после окончания первого периода
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В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит второй матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимает московский ЦСКА. После первого периода счёт 1:0 в пользу гостей.

Счёт в матче на 13-й минуте первого периода открыл форвард гостей Владислав Каменев с передач Константина Окулова и Сергея Плотникова.

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв забросил шайбу в ворота голкипера ЦСКА Адама Рейдеборна, однако сделал это спустя секунду после окончания первой двадцатиминутки.

ВИДЕО

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 2-й матч
19 апреля 2023, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Перерыв
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Каменев (Окулов, Плотников) – 12:32 (5x5)   0:2 Дыбленко (Григоренко, Полтапов) – 34:02 (5x5)

Следующие матчи пройдут в Москве 21 и 23 апреля. В случае необходимости дополнительные встречи состоятся 25 (Казань), 27 (Москва) и 29 (Казань) апреля.

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