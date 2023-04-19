Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ЦСКА всухую победил «Ак Барс» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Гагарина

На стадионе «Татнефть-Арена» в Казани завершился второй матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Победу со счётом 3:0 одержали армейцы.

На 13-й минуте первого периода счёт в матче открыл Владислав Каменев с передач Константина Окулова и Сергея Плотникова. «Ак Барс» сравнял счёт, однако сделал это спустя секунду после окончания первого периода, и шайба была отменена.

На 15-й минуте второго периода преимущество гостей удвоил Ярослав Дыбленко с передач Михаила Григоренко и Прохора Полтапова.

Окончательный счёт установил Михаил Григоренко, забросив в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, счёт в финальной серии Кубка Гагарина равный — 1-1. Следующие матчи пройдут в Москве 21 и 23 апреля. В случае необходимости дополнительные встречи состоятся 25 (Казань), 27 (Москва) и 29 (Казань) апреля.