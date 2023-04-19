«Для меня всё логично». Фёдоров прокомментировал первую победу ЦСКА в финальной серии

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итог победного матча с «Ак Барсом» (3:0).
«Забили первыми, сыграли на своих местах, справились с давлением. Всех, кто болеет за ЦСКА, с победой. У нас сегодня не было грубых ошибок, это уже хорошо. Ошибки — это не что-то фундаментальное, ребята понимали, что что-то не сложилось в первой игре, сегодня исправились. С вратарями я индивидуальных бесед не веду, у них есть свой тренер. Это очень специфическое направление. Думаю, Сергей Наумов что-то подправил. Рейдеборн в своей тарелке, он продолжает играть за нас хорошо.
Хороший вопрос, сможет ли ЦСКА играть так же идеально и дальше. Оракулом никогда не был и не буду. Сегодня мы играли в тот хоккей, который хотели видеть и позавчера. «Ак Барс» здорово двигал шайбу, создавал давление, но с такой игрой мы знакомы, потому что прошли три раунда на Западе.
Я не думаю, что в прошлых матчах мы бросали со всей позиции. Всё-таки мы любим держать шайбу, играть в зоне атаки, чтобы создавать угрозу чужим воротам. Для меня всё логично, забили сегодня важные голы в важное время. Ребята молодцы, нашли открытое пространство», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 19 апреля 2023
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