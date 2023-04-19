Главный тренер «Ак Барса» оценил проблемы ЦСКА с составом в финале Кубка Гагарина

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после поражения от ЦСКА (0:3) рассказал о проблемах армейского клуба с игроками.

«Удивлён ли тем, как ЦСКА сыграл после весомой потери Мамина и Светлакова? Я изначально говорил перед матчем, когда мне задавали на интервью похожий вопрос про их отсутствие, что те люди, которые попадают в состав, они хорошо мотивированы и играют с большой отдачей. Это плей-офф, и тут кого ни поставь, тот будет играть максимально», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, счёт в финальной серии Кубка Гагарина равный — 1-1. Следующие матчи пройдут в Москве 21 и 23 апреля. В случае необходимости дополнительные встречи состоятся 25 (Казань), 27 (Москва) и 29 (Казань) апреля.