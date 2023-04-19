К. Семёнов — о 0:3: «Ак Барс» сам отдал игру ЦСКА — и вот такой результат

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов прокомментировал поражение от ЦСКА (0:3).

«Сами отдали игру – и вот такой результат. Подготовка к матчу была хорошей. Мы дошли до финала, и здесь перед нами стоит хороший соперник, поэтому мы должны быть готовы на 100%. Даже если где-то мы себя неважно чувствуем, то надо отдать всё на льду ради достижения той цели, которая перед нами стоит. Никто не говорил, что в этой серии будет 4-0. Нужно готовиться и идти дальше.

Не скажу, что с нашей стороны был разгром в первом матче, а сегодня всё изменилось. Сказать, что предыдущая игра была лёгкой, может только тот, кто не видел матч. Если вспоминать ту игру, то мы открыли счёт, а потом они отыгрались, и дальше мы вышли вперёд. Сегодня не получилось. ЦСКА забил два гола, а мы не смогли вытащить матч, как было в предыдущих сериях. Будем сильнее, отступать некуда.

В большинстве «пять на четыре» сегодня выглядели лучше, чем «пять на три»? Ничего страшного. У нас ребята – большие мастера. Да, случаются такие моменты, но это игра, «пять на три» нам надо было забивать, и тогда могли бы перевернуть игру. Но всё бывает, надо готовиться, идём дальше», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.