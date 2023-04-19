Григоренко вышел на шестое место по очкам за один плей-офф КХЛ

Форвард ЦСКА Михаил Григоренко в матче с «Ак Барсом» (3:0) отметился заброшенной шайбой и отдал результативную передачу.
Таким образом, 28-летний нападающий набрал своё 24-е (11+13) очко в рамках текущего розыгрыша Кубка Гагарина и вышел на шестое место по количеству очков за один плей-офф КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Топ-10 бомбардиров в отдельно взятом розыгрыше Кубка Гагарина выглядит так:
1. Сергей Мозякин – 33 (13+20) очка, плей-офф-2014;
2. Данис Зарипов – 26 (11+15) очков, плей-офф-2014;
3. Ян Коварж – 26 (8+18) очков, плей-офф-2014;
4. Сергей Мозякин – 25 (11+14) очков, плей-офф-2016;
5. Ян Коварж – 25 (10+15) очков, плей-офф-2017;
6. Михаил Григоренко – 24 (11+13) очка, плей-офф-2023;
7. Джастин Азеведо – 24 (9+15) очка, плей-офф-2018;
8. Сергей Мозякин – 24 (7+17) очка, плей-офф-2017;
9. Ян Коварж – 23 (8+15) очка, плей-офф-2016;
10. Никита Гусев – 23 (7+16) очка, плей-офф-2017.
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