Соркин: Рейдеборн даёт ЦСКА своей игрой глоток воздуха, постоянно вытаскивает моменты

Нападающий ЦСКА Максим Соркин подвёл итоги победного матча с «Ак Барсом» (3:0, 1-1 в серии), а также оценил игру голкипера армейцев Адама Рейдеборна.

«Хорошая игра, как обычно. Реализовали свои моменты, выстояли в обороне, очень важно, что «три на пять» не пропустили. Готовимся дальше.

Конечно, Адам даёт нам своей игрой глоток воздуха, постоянно вытаскивает моменты, мы ему помогаем. В совокупности пять человек на льду и 15 на лавке – все помогают друг другу.

В первую очередь хотел помочь команде, конечно. Жаль, что не забил, но, может, на следующую игру что-то останется. В день рождения играл с хорошим настроением, родные и близкие поздравляли. Каждая игра ключевая, и каждый момент ключевой. Будем готовиться к домашним матчам», — приводит слова Соркина сайт ЦСКА.

Соркин в текущем плей-офф за армейцев сыграл 21 матч, в котором забросил три шайбы и отдал пять результативных передач.