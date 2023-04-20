«Каролина» увеличила преимущество в серии с «Айлендерс», у Сорокина 32 сейва

Завершился первый матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
В составе «Каролины» отличились Пол Штястны, Стефан Ноэсен, Джейккоб Славин и Йеспер Фаст.
За «Айлендерс» забивали Кайл Палмьери, Мэтью Барзал и Брок Нельсон. Российский голкипер Илья Сорокин отразил 32 броска.
Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Каролины».
Третий матч между «Айлендерс» и «Каролиной» состоится 22 апреля. Матч состоится в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена», начало 2:00 мск.
Напомним, «Каролина» завершила регулярный чемпионат на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 113 очков. «Айлендерс», в свою очередь, финишировали на седьмом месте на Востоке, набрав 93 очка.
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