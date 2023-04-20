Капризов подрался с Доми и получил дисциплинарный штраф в концовке матча с «Далласом»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов полез в драку с провокатором «Далласа» Максом Доми во втором матче серии (3:7).

При счёте 3:7 за пять с половиной минут до конца третьего периода после свистка хоккеисты толкнули друг друга, после чего Капризов набросился на Доми и начал наносить удары кулаками в перчатках. Лайнсмены быстро вмешались и разняли хоккеистов. Каждый из них получил по 10-минутному дисциплинарному штрафу.

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Напомним, в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» прошёл второй матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в игре одержали хозяева со счётом 7:3.

Счёт в серии стал равным 1-1. Третий матч пройдёт в Сент-Поле 22 апреля.