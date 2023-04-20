Капризов подрался с Доми и получил дисциплинарный штраф в концовке матча с «Далласом»
Поделиться
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов полез в драку с провокатором «Далласа» Максом Доми во втором матче серии (3:7).
При счёте 3:7 за пять с половиной минут до конца третьего периода после свистка хоккеисты толкнули друг друга, после чего Капризов набросился на Доми и начал наносить удары кулаками в перчатках. Лайнсмены быстро вмешались и разняли хоккеистов. Каждый из них получил по 10-минутному дисциплинарному штрафу.
Напомним, в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» прошёл второй матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в игре одержали хозяева со счётом 7:3.
Счёт в серии стал равным 1-1. Третий матч пройдёт в Сент-Поле 22 апреля.
Комментарии
- 20 апреля 2023
-
10:04
-
09:51
-
09:20
-
08:53
-
08:33
-
08:12
-
07:54
-
07:47
-
07:30
-
05:37
-
05:08
- 19 апреля 2023
-
23:42
-
23:28
-
23:12
-
23:01
-
22:40
-
22:27
-
22:07
-
22:04
-
21:56
-
21:54
-
21:51
-
21:49
-
21:46
-
21:34
-
21:12
-
21:09
-
21:03
-
20:37
-
20:20
-
20:13
-
19:42
-
19:30
-
19:17
-
18:48
Партнерский контент