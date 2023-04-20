«Главное, что выиграли. Мы все идём за Кубком». Полтапов — о 2-м матче с «Ак Барсом»

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов поделился мнением об итогах второго матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 с «Ак Барсом» (3:0, 1-1).
«Мотивированы сильно, потому что первый матч проиграли из-за некоторых своих ошибок. Сейчас их не допустили, сыграли сконцентрированно, и реализовали свои моменты. На что был фокус? На реализацию и свои ошибки.
В первом периоде, можно сказать, пахло голом. Как и в прошлом матче, играли в свой хоккей. Просто выполняли тренерскую установку, поэтому получилось так сыграть. Свой хоккей — это что? Навязывать агрессивный хоккей, чтобы вязать соперника. Второй период — ключевой гол от защитника Ярослава Дыбленко. Да, хорошо попал. До этого были хорошие наложения смен, за счёт этого соперник устал.
ЦСКА выстоял в меньшинстве (3х5). Тоже был ключевой момент, потому что если бы не выстояли, игра могла в другое русло повернуться. Мы отыграли, отбились, настроение поднялось, поэтому ещё сильнее вперёд пошли. Первое очко в финале. Какие эмоции? Никаких, всё на команду, главное, что выиграли. Нет такого, чтобы какие-то очки набирать. Мы все идём за Кубком.
Потряхивало после выхода в первом звене вместо Мамина? Может до игры потряхивало, но в первых сменах ребята постарше подбодрили, поэтому прошло более-менее. У «Ак Барса» хороший подбор игроков. Чемпионский тренер, классная команда", — цитирует Полтапова Metaratings.
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