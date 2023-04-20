«Амур» заключил новый контракт с защитником Куликом

Защитник «Амура» Евгений Кулик подписал новый контракт с хабаровским «Амуром», сообщает телеграм-канал клуба.

Отмечается, что 29-летний хоккеист заключил соглашение до конца сезона-2023/2024. Контракт носит односторонний характер. Кулик перешёл в «Амур» по ходу текущего сезона КХЛ. На его счету 25 матчей, в которых он набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-1». В среднем защитник проводит на льду 14.30 минут.

Ранее Кулик выступал за «Спартак» (2013-2014, 2017-2021), «Авангард» (2014-2016), «Югру» (2016-2017) и «Трактор» (2021-2022). В общей сложности защитник провёл в КХЛ 490 матчей, набрав 76 (17+59) очков при полезности «+18».

«Амур» занял 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного сезона КХЛ, не сумев отобраться в плей-офф.