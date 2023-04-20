Вячеслав Фетисов рассказал, не жалеет ли о том, что оставил тренерскую работу

Бывший хоккеист и депутат Государственной Думы России Вячеслав Фетисов рассказал, не жалеет ли о том, что оставил тренерскую профессию. В 2002 году под руководством легендарного защитника сборная России завоевала бронзу на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити.

«Я ни о чём не жалею. Президент дал мне возможность послужить Родине в другом качестве, что удалось сделать. Большая гордость за то, что сделано, были большие планы на всё, и приятно было принимать участие в продвижении проекта сочинской Олимпиады и Казани как столицы Универсиады, было построено 3 тыс. спортивных объектов. Много что можно сказать, так что сожаления нет.

Что касается тренерской профессии, то да — я успел в неё влюбиться за четыре года. Можно быть лидером и в 75 лет, и эта профессия не имеет никаких лимитов: ни возрастных, никаких других. Главное, чтобы были здоровье и желание работать. Игорь Ларионов встал на лавку главным тренером в 59 лет, и я надеюсь, что у него большая перспектива в этой профессии. Да, я мог бы сейчас работать тренером, и мне кажется, из меня получился бы неплохой тренер. Но судьба распорядилась по-другому, и я рад тому, что у меня в жизни сейчас происходит.

В НХЛ работает сейчас немало российских тренеров. Нет ли к ним зависти, что мог бы сейчас работать там же? У меня чувство зависти атрофировалось, скорее всего, ещё в детстве или юности. Мне некому и нечему завидовать, я могу только порадоваться за ребят и пожелать им удачи. У меня столько успехов за эти годы, поэтому сожаления быть не может. Так что зависть — это не про меня. Пусть ребята стараются, может быть, кто-то из них станет первым российским главным тренером в НХЛ, что, в общем, мне было предложено в 2002 году", — цитирует Фетисова ТАСС.