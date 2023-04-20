«Доверяю Драйзайтлю больше, чем себе». Костин — о своём победном голе в матче с «Кингз»

Нападающий «Эдмонтона» Клим Костин прокомментировал свой победный гол во втором матче серии с «Лос-Анджелесом» (4:2). В начале третьего периода россиянин подобрал шайбу в средней зоне, вошёл в зону соперника и точным кистевым броском из-под защитника поразил дальний угол ворот «Лос-Анджелеса».

«На самом деле я искал глазами Драйзайтля, чтобы передать ему шайбу. Я доверяю ему больше, чем себе. Но я оказался окружён тремя игроками соперника, и мне ничего не оставалось делать, как просто бросить шайбу, и она оказалась в воротах», — цитирует Костина пресс-служба «Эдмонтона».

Эта шайба стала первой в карьере для Костина в матчах плей-офф НХЛ. Россиянин был признан первой звездой матча и получил от партнёров в раздевалке жилетку, как лучшему игроку встречи.