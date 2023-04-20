«Сибирь» продлила контракт с защитником Александровым

«Сибирь» продлила контракт с защитником Денисом Александровым, сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано до 30 апреля 2025 года.

В прошедшем регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ 28-летний игрок обороны провёл за «Сибирь» 30 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Показатель полезности защитника составил «-3». В плей-офф защитник за пять матчей серии с «Авангардом» результативными баллами не отметился, заработав показатель полезности «-5».

Всего в КХЛ Александров провёл 92 матча, в которых отметился шестью набранными очками — забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач. Показатель полезности в карьере в КХЛ составил «-12».