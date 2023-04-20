«Амур» переподписал нападающего Сергея Лапина на один сезон

Хоккейный клуб «Амур» заключил новое соглашение с нападающим Сергеем Лапиным, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что соглашение носит двусторонний характер и рассчитано до конца следующего сезона.

В прошедшем регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ 27-летний Лапин провёл 51 матч, в которых набрал восемь очков — забросил пять шайб и трижды ассистировал партнёрам при среднем времени на площадке 12 минут. Показатель полезности нападающего составил «+1».

Всего в КХЛ на счету нападающего 93 матча, в которых Лапин набрал 15 очков — забросил восемь шайб и отдал семь результативных передач. Показатель полезности нападающего составил «+4». Помимо «Амура», форвард провёл три сезона в составе череповецкой «Северстали».