Комиссионер НХЛ отрицает связь расстройства головного мозга с травмами, полученными в лиге

Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн не считает, что игра в хоккей в лиге приводит к хронической травматической энцефалопатии — тяжёлому расстройству головного мозга, которое является следствием повторяющихся травм головы.

«Мы прислушиваемся к медицинским заключениям о ХТЭ, и я не верю, что было какое-либо задокументированное исследование, которое предполагало бы, что элементы нашей игры приводят к ХТЭ. Были отдельные случаи, когда хоккеисты, игравшие в НХЛ, имели эту болезнь, но это не означает, что это обязательно произошло из-за игры в хоккей», — цитирует Беттмэна DailyFaceoff.

В то же время исследование, проводившееся в сотрудничестве с 14 разными врачами из пяти разных стран, выявило прямую связь между сотрясениями головного мозга и ХТЭ.

«Руководители спортивных организаций должны признать, что удары головой вызывают ХТЭ, и они не должны вводить общественность в заблуждение относительно причинно-следственной связи ХТЭ, когда спортсмены умирают, а семьи разрушаются из-за этой ужасной болезни», — сказал ведущий автор исследования доктор Крис Новински.