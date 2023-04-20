Кожевников: было бы здорово, если бы «Югра» с такой качественной школой вернулась в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил второй матч финала Кубка Гагарина, в котором ЦСКА одолел «Ак Барс» (3:0) и отметил полные трибуны на матче финала Кубка Харламова в Нижнем Новгороде, где местная «Чайка» в третьем матче серии оказалась сильнее «Омских Ястребов» (4:2).

«В КХЛ был хороший хоккей, ЦСКА сравнял счёт по делу, всё в этой серии впереди. Конечно, первый матч был поэффектнее, голов увидели побольше. Самое главное, чтобы серия не свалилась в прагматизм, этого многие опасаются.

Кстати, параллельно с игрой в Казани шёл матч в Нижнем Новогороде — финал МХЛ между «Чайкой» и «Омскими ястребами». Это очень здорово, что у нас на молодёжном хоккее тоже полные трибуны. В «регулярке» МХЛ такого сильно не хватало. Ну невозможно смотреть трансляции, когда зрителей меньше, чем хоккеистов! Мне кажется, это один из лучших розыгрышей Кубка Харламова. Столько сюрпризов — например, вылет в полуфиналах лучших школ страны при СКА и «Локомотиве». Думаю, Нижний в этом сезоне выстрадал и заслужил трофей. И пока «Чайка» ведёт — 2-1, хотя мне очень нравится и Омск, тем более что там многие молодые тренируются на арене моего имени.

Кого отмечу у «Чайки»? Вслед за Марченко и Морозовым школа Югры воспитала ещё одного яркого форварда — Атанасова. После сезона в «Торпедо» у Игоря Ларионова он способен решать, что доказал первый матч финала. Считаю, что для нашего хоккея было бы здорово, если бы «Югра» с такой качественной школой как можно быстрее вернулась в КХЛ. Ещё по тому же «Торпедо» очень понравился защитник Конюшков. Естественно, что он и в обороне «Чайки» лучший», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

В прошедшем регулярном чемпионате ВХЛ «Югра» заняла первое место, однако вылетела из розыгрыша Кубка Петрова в первом раунде уступив «Горняку-УГМК» со счётом 2-4 в серии. Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что бывший главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев перейдёт на работу в ВХЛ в клуб «Югра».