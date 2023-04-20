Путин поздравил Вячеслава Фетисова с 65-летним юбилеем

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил легендарного хоккеиста и депутата Государственной Думы России Вячеслава Фетисова с днём рождения. Сегодня, 20 апреля, прославленному хоккеисту исполняется 65 лет.

«Уважаемый Вячеслав Александрович! Поздравляю Вас с 65-летием. С Вашим именем, насыщенной спортивной биографией связаны незабываемые, поистине «звёздные» страницы истории отечественного и мирового хоккея. Преданные болельщики и сегодня помнят блистательные победы, которые Вы с товарищами по сборной одерживали на самых престижных международных турнирах, Олимпийских играх.

Отрадно, что сегодня Ваши опыт, знания, целеустремлённость востребованы в значимой общественной, законотворческой деятельности, в реализации масштабных инициатив, направленных на популяризацию физической культуры, здорового и активного образа жизни. Желаю Вам успехов и всего наилучшего», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента России.