Путин поздравил Вячеслава Фетисова с 65-летним юбилеем

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил легендарного хоккеиста и депутата Государственной Думы России Вячеслава Фетисова с днём рождения. Сегодня, 20 апреля, прославленному хоккеисту исполняется 65 лет.
«Уважаемый Вячеслав Александрович! Поздравляю Вас с 65-летием. С Вашим именем, насыщенной спортивной биографией связаны незабываемые, поистине «звёздные» страницы истории отечественного и мирового хоккея. Преданные болельщики и сегодня помнят блистательные победы, которые Вы с товарищами по сборной одерживали на самых престижных международных турнирах, Олимпийских играх.
Отрадно, что сегодня Ваши опыт, знания, целеустремлённость востребованы в значимой общественной, законотворческой деятельности, в реализации масштабных инициатив, направленных на популяризацию физической культуры, здорового и активного образа жизни. Желаю Вам успехов и всего наилучшего», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента России.
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