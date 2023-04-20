«Сочи» продлил контракт с защитником Вадимом Кудако
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Хоккейный клуб «Сочи» продлил контракт с защитником Вадимом Кудако, сообщает пресс-служба сочинского клуба. Сообщается, что соглашение носит односторонний характер и будет действовать до 30 апреля 2025 года.
В прошедшем регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ 26-летний защитник в декабре пополнил состав «Сочи», сыграл за команду 27 матчей, в которых набрал пять очков — забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи при показателе полезности «-6» и среднем игровом времени 16 минут 32 секунды.
Всего в КХЛ защитник провёл 376 матчей, в которых набрал 52 очка — забросил 21 шайбу и отдал 31 результативную передачу. Показатель полезности составил «-47». Помимо «Сочи», Кудако выступал за «Северсталь» и «Сибирь».
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