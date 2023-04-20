Крикунов: когда Ротенберг окунулся в работу, стало понятно, что его решение продуманное

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил первый полноценный сезон главного тренера СКА Романа Ротенберга.

«Когда Роман с головой окунулся в тренерскую работу, стало понятно, что его решение продуманное. Понимал, на что идёт, для чего это делает. Я тогда ещё написал: добро пожаловать в нашу профессию! Теперь, как понимаю, главная его мотивация — выиграть Кубок Гагарина со СКА. Ротенберг подобрал хороший состав. Благо, что возможности позволяют. Каким бы великим тренер ни был, но без качественного подбора игроков трудно. Тот же Тихонов в 1990-х в ЦСКА уже не имел под рукой сильных мастеров, и его команда выступала кое-как. Хотя никто не станет спорить, что Виктор Васильевич — уникальная личность в нашей профессии.

К решению ФХР назначить Ротенберга главным тренером сборной на матчи с Белоруссией отнёсся положительно, почему нет? В конце концов, он выиграл с командой регулярный чемпионат и заслуживает шанс показать себя. Пусть попробует. Тем более что в СКА много ребят, которые подходят под этот возраст», — приводит слова Крикунова «Спорт уик-энд».

Напомним, 16 апреля стало известно, что тренерский совет Федерации хоккея России единогласно выбрал Романа Ротенберга на пост главного тренера команды «Россия 25».